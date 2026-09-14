Was haben Streuselkuchen, eine alte Töpferei und ein Tisch voller Menschen mit Demokratie zu tun? Mehr, als man denken könnte. Seit eineinhalb Jahren zieht das Lesercafé unserer Lokalredaktion Hildburghausen durch den Landkreis. Dabei ist etwas entstanden, das anfangs gar nicht unbedingt so geplant war. Die Idee: mit unseren Lesern ins Gespräch kommen, zeigen, wie Zeitung heute funktioniert, digitale Angebote erklären – und erfahren, was die Menschen bewegt.