Passau (dpa/lby) - Mehr als 200 Einsatzkräfte durchsuchen in Niederbayern rund zwei Dutzend Wohn- und Geschäftshäuser. "Es geht unter anderem um Veruntreuung von Arbeitsentgeld und Geldwäsche", sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums. Deshalb würden seit dem Morgen mehr als 25 Durchsuchungsbeschlüsse in Wohn- und Geschäftsräumen vollzogen. Diese lägen in den Landkreisen Passau, Landshut, Dingolfing-Landau, Regen und Deggendorf. Über den Einsatz hatte zuerst die "Passauer Neue Presse" berichtet.