Geldwäsche-Verdacht: Millionenfund auf Autobahn – Freispruch für Fahrer

Kempten - Trotz des Fundes von Bargeld und Gold im Wert von fast 1,2 Millionen Euro in seinem Auto ist ein 60-Jähriger vom Vorwurf der Geldwäsche freigesprochen worden. Schleierfahnder hatten in Schwaben das Geld und das Gold in dem Wagen des Mannes entdeckt, als dieser gerade von Köln nach Italien fahren wollte. Nach Ansicht des Landgerichts Kempten steht nicht ausreichend sicher fest, dass die Wertgegenstände aus Straftaten stammen. Deswegen sei der Mann freizusprechen (Az. 1 KLs 804 Js 599/25).