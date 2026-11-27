Durchsuchungen gab es laut Löther in fast allen Bundesländern - allein in Nordrhein-Westfalen, wo einer der Schwerpunkte des Einsatzes lag, waren es fast 100. Die Beschuldigten sind männlich und zwischen 29 und 57 Jahre alt. Die 21 Festgenommenen sind in einem Gefängnis in Bayern untergebracht. Der Schaden durch die kriminellen Machenschaften wird auf rund 18,9 Millionen Euro geschätzt - vor allem im Bereich der Umsatzsteuer.