Erfurt - Es ist ein Schlag gegen Geldwäsche, Schwarzarbeit und mutmaßlich bandenmäßiger Steuerhinterziehung: Mehreren deutschen und europäischen Behörden ist es gelungen, ein mutmaßlich kriminelles Netzwerk aufzudecken. Dafür koordinierten die Ermittler 300 europaweite Durchsuchungen sowie 21 Festnahmen in Deutschland, Estland und Belgien und stellten Bargeld, Luxusautos, Gold, Uhren und Schmuck sicher, wie Vertreter beteiligter Ermittlungsbehörden bei einer Pressekonferenz in Erfurt erläuterten.