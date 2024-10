Kosten für Stellplätze nur bei knapp 46.000 Euro

Die Fahrradgarage sei in der Nähe der Stadtverwaltung errichtet worden – in einer Baulücke am historischen Rathaus. Geld wurde bei dem Projekt nicht nur für acht Fahrrad-Doppelstockparkplätze ausgegeben. Diese kosteten laut Schwarzbuch nur knapp 45.570 Euro. Der größte Teil der Gesamtsumme sei in einen grundhaften Ausbau der Frei- und Grünflächen geflossen. "Die Fahrradgarage wurde obendrein mit Dachbegrünung ausgestattet, die Fläche im Innenhof dahinter mit Natursteinpflaster hergerichtet und zusätzlich eine E-Ladesäule angebracht", heißt es in dem Schwarzbuch.