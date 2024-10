Beim Justizpalast in der Augsburger Innenstadt sind deswegen in den vergangenen Jahren schon mehrfach Opfer entdeckt worden, die mit Geld warteten. Zuletzt sei ein Mann Ende April dieses Jahres mit einem fünfstelligen Betrag in das Justizgebäude gekommen. Dem Mann sei gesagt worden, er solle den Betrag an die Justiz zahlen, damit seine angeblich in einen Unfall verwickelte Ehefrau nicht in Haft müsse. Die Wachtmeister der Justiz erkannten die Situation und verhinderten, dass es zu der Geldübergabe an die Betrüger kam. Wer allerdings hinter der Masche steckte, blieb unklar.