Es ist ernst. So ernst wie nie zuvor. Das weitere Bestehen der Lindenschule in Schleusingen wackelt. Die staatlich anerkannte Förderschule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung ist in freier Trägerschaft der Stiftung Rehabilitationszentrum Thüringer Wald. Und das nun schon seit 1996. 45 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von sechs bis 22 Jahren werden ganztags von fünf Lehrern beschult und von sonderpädagogischen Fachkräften betreut. Darunter auch die Kinder aus dem stiftungseigenen Kinderheim Bienenkorb. Förderung von Kindesbeinen an – unter einem großen Dach. Doch ob das auch im kommenden Schuljahr noch so sein wird, steht momentan in den Sternen.