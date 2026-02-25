Eine langfristige Perspektive für Thüringens Schwimmbäder hat der Wahlkreisabgeordneter der Linken im Ilm-Kreis, Christian Schaft, anlässlich des landesweiten Aktionstages der Initiative „Bäder in Not“ gefordert. „Die Bäder in Thüringen brauchen eine langfristige Perspektive. Dass die Sorge der Thüringer Bäder weiterhin sehr groß ist, kann ich im Gegensatz zu meinem Landtagskollegen Bühl sehr wohl verstehen“, erklärte Schaft am Mittwoch in Ilmenau.