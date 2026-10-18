Geldnot in Bayern: Bayerns Kommunen stecken erneut tief in den roten Zahlen

München (dpa/lby) - Im ersten Halbjahr 2026 haben Bayerns Kommunen erneut ein milliardenschweres Finanzierungsdefizit angehäuft. Konkret beläuft sich das Haushaltsloch auf 4,05 Milliarden Euro. Dies geht aus der Antwort der Staatsregierung auf eine Anfrage der Landtags-Grünen hervor, welche der Deutschen Presse-Agentur in München vorliegt. Den Zahlen zufolge lag das Minus damit nach den ersten sechs Monaten 2026 annähernd auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums (4,55 Milliarden Euro) und nahe am Minus des gesamten Vorjahres von 4,68 Milliarden Euro.