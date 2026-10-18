Geldnot in Bayern: Bayerns Kommunen stecken erneut tief in den roten Zahlen

Weiter: "Bereits im vergangenen Jahr haben wir gemeinsam erste Weichen für 2027 gestellt: Der Kommunalanteil am allgemeinen Steuerverbund wird erneut von 13,3 auf 13,5 Prozent steigen." Damit könnten die Kommunen bereits fest rechnen. "Daneben sind für das kommende Jahr bereits weitere 1,1 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen Infrastruktur für die Kommunen vorgesehen. Auch werden wir den kommunalen Spitzenverbänden vorschlagen, die Zuweisungen an die Bezirke mindestens auf dem hohen Vorjahresniveau von über 1,3 Milliarden Euro fortzuführen."