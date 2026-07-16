Seit 2020 bereits erleben die Zella-Mehliser ein ganz besonderes Feuerwerk zum Jahreswechsel, das vom Lerchenberg aus die Stadt bunt überzieht. Und nicht nur sie genießen das tolle Spektakel. Längst kommen extra deshalb auch aus den Nachbarorten Zuschauer angereist, die sich diesen funkelnden Sternenregen nicht entgehen lassen wollen. Dass der auf einer Privatinitiative beruht, das dürfte inzwischen allgemein bekannt sein. Denn die Unternehmerin Alexandra Simon war es, die zu Corona-Zeiten, als an all so etwas gar nicht zu denken war, vom Privatgarten am Lerchenberg aus für die glitzernde Überraschung sorgte. Und die gab es seither immer wieder. Doch selbstverständlich ist das nicht. Und kostengünstig schon gleich gar nicht. „Jedes Jahr gehe ich dafür in Vorkasse“, sagt sie, damit die benötigten 3500 bis 4000 Euro vorliegen. Sie wünschte sich, dass das jährliche Zusammenstoppeln nicht nötig sein müsste, „und die Unternehmer der Stadt sich mit einbringen würden. Um die 1000 haben wir. Würde jeder von ihnen allein drei bis vier Euro geben, hätten wir jedes Jahr ein bombastisches Feuerwerk“, sagt sie.