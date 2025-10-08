Der Finanzausschuss des Suhler Stadtrates hat in seiner jüngsten Sitzung zwei Beschlüsse gefasst, die den hiesigen Sport betreffen. Mit neun Ja-, keinen Nein-Stimmen und keinen Enthaltungen stimmte das Gremium für den Austausch der mehr als 30 Jahre alten Heizungsanlage in der Albrechtser Sporthalle „Am Bock“. Sie soll durch einen Gas-Brennwertkessel ersetzt werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 35.000 Euro. 21.000 Euro erhält der SV Jugendkraft 1903 Albrechts per Landeszuweisung durch den Landessportbund (LSB) Thüringen. 2000 Euro steuern Dritte bei, 3000 Euro die Stadt Suhl, 9000 Euro der Verein selbst, der die Einrichtung aufgrund eines Erbbaurecht-Vertrages unterhält.