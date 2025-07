Die Männer hatten in wechselnder Besetzung in den Jahren 2022 und 2023 sieben Geldautomaten in den hessischen Städten Frankfurt, Bad Homburg und Neu-Isenburg sowie im rheinland-pfälzischen Jünkerath und im nordrhein-westfälischen Wickede gesprengt. Insgesamt erbeuteten sie über 870.000 Euro, der angerichtete Schaden war mit mehr als 2,5 Millionen Euro fast dreimal so hoch.