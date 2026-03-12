Geldautomaten im Visier: Mit gestohlenem Wagen durch die Tür – mögliche Einbruchserie

München (dpa/lby) - Erst mit einem Auto durch die Tür, dann den Geldautomaten herausreißen: Mehrfach sollen Kriminelle in Bayern versucht haben, so an Geld zu kommen. Nach einem solchen Versuch an einer Tankstelle in München hat die Polizei jetzt einen Verdächtigen festgenommen. Der 40 Jahre alte Mann sitzt inzwischen in Untersuchungshaft, wie die Polizei mitteilte. Die Kriminalpolizei prüft, ob er gemeinsam mit anderen Unbekannten für weitere ähnliche Einbrüche in ganz Deutschland verantwortlich sein könnte.