Geldautomaten im Visier: Mit gestohlenem Wagen durch die Tür – mögliche Einbruchserie

Mit geklauten Autos und Abschleppseil gegen Geldautomaten: In München endet die Flucht eines Verdächtigen in Handschellen. Die Polizei vermutet Verbindungen zu anderen Fällen.

Die Polizei nahm einen Verdächtigen nach der Flucht fest. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

München (dpa/lby) - Erst mit einem Auto durch die Tür, dann den Geldautomaten herausreißen: Mehrfach sollen Kriminelle in Bayern versucht haben, so an Geld zu kommen. Nach einem solchen Versuch an einer Tankstelle in München hat die Polizei jetzt einen Verdächtigen festgenommen. Der 40 Jahre alte Mann sitzt inzwischen in Untersuchungshaft, wie die Polizei mitteilte. Die Kriminalpolizei prüft, ob er gemeinsam mit anderen Unbekannten für weitere ähnliche Einbrüche in ganz Deutschland verantwortlich sein könnte.

Eine zivile Streife bemerkte in der Nacht zum Sonntag ein Auto auf dem Gelände einer bereits geschlossenen Tankstelle im Stadtteil Obersendling. Ein maskierter Mann stieg aus und sah sich um. Als die Beamten das Fahrzeug kontrollieren wollten, flüchteten die zwei Männer im Wagen mit stark überhöhter Geschwindigkeit.

Flucht zu Fuß

Die Verfolgung führte über die Autobahn 96 in ein Gewerbegebiet im Münchner Westen. Dort stellten die Männer das Auto ab und rannten davon. Die Polizei nahm einen der beiden Tatverdächtigen fest, der zweite entkam.

Ermittlungen ergaben, dass die Verdächtigen das Fahrzeug zuvor im Landkreis Aichach-Friedberg gestohlen hatten. Sie sollen dafür in ein Einfamilienhaus eingebrochen sein, so die Polizei.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Männer mit ihrem Auto den Geldautomaten in der Tankstelle aus der Verankerung reißen wollten. Sie hätten bereits ein Seil um die Anhängerkupplung gelegt, sagte ein Polizeisprecher. Sie seien dann aber von einem Menschen, der noch in der Tankstelle war, gestört worden, erklärte der Sprecher weiter.

Weitere ähnliche Fälle

Bereits eine Woche zuvor kam es zu einem ähnlichen Vorfall in Unterschleißheim. Mit einem ebenfalls aus einem Einfamilienhaus gestohlenen Wagen fuhren zwei Unbekannte durch die Glastür einer Tankstelle. Dort versuchten sie, mit einem Abschleppseil einen Geldautomaten aus der Verankerung zu reißen. Als dies misslang, flüchteten die Täter ohne Beute. Die Polizei prüft nun, ob der 40-Jährige und sein flüchtiger Komplize auch in diesen Fall verwickelt sind.

Das Gleiche gilt für einen versuchten Diebstahl in Landsberg am Lech sowie im baden-württembergischen Bad Wurzach (Landkreis Ravensburg). Beide Male sollen die Täter ähnlich vorgegangen sein. Wie viele Fälle jetzt genau untersucht werden, konnte der Polizeisprecher nicht sagen.