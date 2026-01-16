Gute Nachrichten für die Geschwendaer: In wenigen Tagen werden sie wieder Geld am Automaten abheben können. Der Ort war seit Mai vergangenen Jahres ohne Bankomat, nachdem Unbekannte versucht hatten, ihn aufzubrechen. Die Diebe waren damals nach Informationen der Redaktion durch die Hintertür vorgedrungen. Vor allem ältere Bürger hatten sich nach dem Vorfall an Gemeinde-Bürgermeister und -Vertreter gewandt und um Klärung gebeten.