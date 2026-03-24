Geldanlage: Volksbanken bauen Kryptogeschäft aus

Die Baywa ist aus der Genossenschaftsbewegung hervorgegangen, insofern sind die Verbindungen nach wie vor eng. Die bayerischen VR-Banken sind über die Beteiligungsgesellschaft BRB Hauptaktionär der Baywa. Zudem haben etliche Genossenschaftsbanken dem Unternehmen über Schuldscheindarlehen oder sonstige Forderungen Geld geliehen, Müller bezifferte die Gesamtsumme auf 200 Millionen Euro. Davon waren bereits 60 Prozent abgeschrieben. Da die Sanierung der Baywa länger dauern wird als ursprünglich geplant, hat der GVB hat seinen Mitgliedsbanken nun geraten, diese Abschreibung noch um einen Risikopuffer zu erhöhen, wie Müller sagte. Eine Zahl nannte er nicht.