Geldanlage: Volksbanken bauen Kryptogeschäft aus

München (dpa/lby) - Bayerns Volks- und Raiffeisenbanken steigen vorsichtig in das spekulative Geschäft mit Kryptowährungen ein. In Kürze soll in der App der VR-Banken auch ein "meinKrypto" getauftes Angebot zum Kauf und Verkauf der digitalen Währungen verfügbar sein, wie der Genossenschaftsverband Bayern (GVB) ankündigte. Allerdings werden die teilnehmenden Banken das nicht offensiv bewerben, sondern nur Aufträge von "Selbstentscheidern" in der Kundschaft ausführen. "Es ist so, dass wir in dem Bereich Kryptowährungen nicht operatives Geschäft forcieren", sagte GVB-Prüfungsvorstand Alexander Leißl.