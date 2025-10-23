Geldanlage: Justizministerium warnt vor Betrug im Internet

München (dpa/lby) - Der Betrug im Internet, etwa durch gefälschte Apps für die Geldanlage, wird immer mehr zum Problem. Illegales Cybertrading habe inzwischen das Ausmaß einer digitalen Pandemie erreicht, sagte Bayerns Justizminister Georg Eisenreich. Die Betrüger versprechen hohe Gewinne etwa durch KI-optimierte Anlagestrategien oder automatisierten Kryptohandel. In aller Regel steht dann aber nach vermeintlich hohen Kursgewinnen in der Anfangsphase am Ende der Totalverlust des investierten Kapitals. "Plattformen von falschen Brokern, gefakte Trading-Apps und vergleichbare Angebote schießen im Internet wie Pilze aus dem Boden", so Eisenreich. Oft wird auf Social Media oder falschen Nachrichtenseiten damit geworben, dass auch Politiker oder Prominente diese geheimen Finanzprodukte nutzten.