München (dpa/lby) - Die Steuerbeschlüsse der Berliner Koalition lösen in Bayerns Wirtschaft höchstens halbe Freude aus: Zwar wird die versprochene Senkung der Stromsteuer begrüßt. Doch kritisierten Industrie- und Handelskammertag (BIHK) und Genossenschaftsverband (GVB) den fehlenden Ausgleich für steigende Einkommensteuerlasten. Dabei geht es um die kalte Progression - in vielen Fällen rutschen Bürger und mittelständische Unternehmen nach Gehaltserhöhungen beziehungsweise wegen inflationsbedingt gestiegener Erträge in den Spitzensteuersatz, der für Ledige bei knapp 69.000 Euro einsetzt.