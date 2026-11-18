"Schleichende Steuererhöhung"

"Wer die kalte Progression nicht vollständig ausgleicht, erhöht durch die Hintertür die Steuern für Millionen Beschäftigte", kritisierte Stefan Müller, Präsident des Genossenschaftsverbands und ehemaliger CSU-Politiker. "Das ist leistungsfeindlich und das falsche Signal zur falschen Zeit." Die Industrie- und Handelskammern stießen ins gleiche Horn: "Wenn steigende Preise nicht vollständig im Steuertarif berücksichtigt werden, kommt das einer schleichenden Steuererhöhung gleich", sagte BIHK-Hauptgeschäftsführer Manfred Gößl. "Dies betrifft insbesondere auch viele mittelständischen Betriebe, da drei Viertel von ihnen zur Einkommensteuer veranlagt werden."