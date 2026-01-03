Die Ideen für den ländlichen Raum im südlichen Thüringen gehen nicht aus. Für das Jahr 2026 haben kommunale wie private Antragsteller erneut zahlreiche Projekte eingereicht, mit denen sie sich um eine Förderung im Rahmen des europäischen Entwicklungsansatzes Leader bewerben. Zuständig ist die Regionale Aktionsgruppe „Henneberger Land“, die Vorhaben im Landkreis Schmalkalden-Meiningen sowie in den ländlich geprägten Ortsteilen der Stadt Suhl begleitet und bewertet.