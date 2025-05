Geld von Bund und Land: 278 Millionen Euro für mehr Städtebau in Bayerns Kommunen

München (dpa/lby) - Frisches Geld für viele Städte und Kommunen in Bayern: Dank verschiedener Fördertöpfe aus Landes- und Bundesmitteln stehen in diesem Jahr in Summe rund 278 Millionen Euro für Städtebaumaßnahmen zur Verfügung. Aufgeschlüsselt belaufen sich nach Angaben einer Sprecherin des Bauministeriums in München die Bundesmittel auf rund 94,3 Millionen Euro, der Freistaat steuert dem Bund-Länder-Programm weitere rund 111,2 Millionen Euro bei. Zusätzlich stehen aus einem bayerischen Förderprogramm nochmals rund 73 Millionen Euro Landesmittel zur Verfügung.