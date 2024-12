Geld und Glück Spanische Lotterie "El Gordo" verteilte Rekordsumme

Madrid - So viel stand noch nie auf dem Spiel: Die traditionsreiche Weihnachtslotterie "El Gordo" in Spanien hat dieses Jahr die Rekordsumme von gut 2,7 Milliarden Euro ausgeschüttet. Um 11.27 Uhr - und damit gut zwei Stunden nach Beginn der Ziehung im altehrwürdigen Madrider Opernhaus Teatro Real am Sonntagmorgen - war klar: Der Hauptpreis über vier Millionen Euro ging an Menschen, die ihre Lose mit der Glücksnummer 72.480 in der Stadt Logroño in der nordspanischen Region La Rioja gekauft hatten.