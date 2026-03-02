Passau (dpa/lby) - Fahnder haben bei einem ICE-Fahrgast rund 150.000 Euro in bar in einer Plastiktüte gefunden. Da der Mann nicht nachweisen konnte, wo das Geld herkam, stellten die Beamten die Bündel sicher, wie die Polizei mitteilte. Der 39-Jährige saß am Sonntag in einem ICE in Richtung Wien, als Fahnder der Grenzpolizei Passau ihn kontrollierten. Neben den Euroscheinen hatte er auch noch ein Bündel Schweizer Franken dabei. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der Geldwäsche ermittelt.