Initiativen, Vereine und Stiftungen haben Anträge im Umfang von 18,75 Millionen Euro bei der Landesregierung eingereicht, um Fördermittel aus dem neuen Ehrenamts-Förderprogramm zu erhalten. Das teilte der für Sport und Ehrenamt zuständige Staatssekretär David Möller (CDU) am Dienstag mit. Die hohe Nachfrage zeige, „dass wir auf dem richtigen Weg sind“, sagt Möller. Er danke allen, die sich ehrenamtlich engagierten. „Ihr Einsatz macht unser Land menschlicher“, sagte er.