Vereinssatzung ebnet den Weg zu Auflösung

Nach Ablaufen einer Sperrfrist sei es im kommenden Jahr möglich, den Verein aufzulösen und das Restvermögen in niedriger sechsstelliger Höhe an zwei Organisationen zu geben, die sich ebenfalls dem Engagement für obdachlose Menschen widmen. Dies sei in der Vereinssatzung so bereits vorgesehen.