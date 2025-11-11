Das Votum war einstimmig, auch wenn es zwei Enthaltungen gab: Die Stadt Meiningen trägt 2026 wie vereinbart ihren Anteil an der Finanzierung der Kulturstiftung Meiningen-Eisenach. Unter deren Dach befinden sich das Staatstheater Meiningen und die Einrichtungen der Meininger Museen. Grundlage für ihr Betreiben ist die Finanzierungsvereinbarung mit dem Landkreis Schmalkalden-Meiningen und dem Land Thüringen, die im vergangenen Jahr neu gefasst wurde. Darin bleibt es beim bisherigen Ansatz, dass die Stadt und der Landkreis jeweils 10 Prozent des Haushaltsvolumen übernehmen und der Freistaat Thüringen 80 Prozent trägt. Dies gilt für die Einrichtungen und Spielstätten in Meiningen.