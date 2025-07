Es gibt viele Baustellen in der St. Marcus-Kirche in Langenfeld, die es zu beheben gilt. Dachkonstruktion, Empore, Giebelwand, Orgel - an allem nagt der Zahn der Zeit. Leider fehlen zur Abhilfe oftmals die Mittel. Um so schöner, dass die Spendenbereitschaft groß ist. Anlässlich der Ausrichtung der Goldhochzeit-Feier der Gemeinden Langenfeld, Hohleborn und Kaltenborn im vergangenen Jahr hatten Silke und Jörg Schäfer ihren Hof zum Feiern und Tanzen zur Verfügung gestellt. Dort wurde auch die Idee geboren, man könnte doch das Ganze wiederholen und den Erlös spenden.