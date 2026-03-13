Das Gebäude am Rand des Meininger Gewerbegebiets Dreißigacker wirkt unscheinbar. Doch hinter der Fassade verbirgt sich modernste Hightech, unter anderem ein großer Reinraum. Acht Mitarbeiter konstruieren und fertigen hier im Kundenauftrag Prototypen für die verschiedensten Anwendungen aus dem Bereich Photonik. Entwicklungsleiter Oliver Rau nennt ein Beispiel: So enthielt schon die erste Apple Watch Komponenten, die von der Aifotec AG stammen. Längst bedienen sich viele Hersteller von Handys oder Tablets der Dienstleistungen des Meininger Unternehmens. Die Kundenliste liest sich wie das Who-is-who der Tech-Firmen in aller Welt. Doch was wird da am Rand von Meiningen genau hergestellt, wollte am Donnerstag Thüringens Wirtschaftsministerin Colette Boos-John wissen?