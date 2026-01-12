Es klingt nach einer guten Nachricht: Die Krankenhäuser in Thüringen bekommen mehr Geld. Krankenhausgesellschaft und Verband der Ersatzkassen haben sich auf einen neuen Basisfallwert geeinigt. Allerdings ist dieser nur eine logische Konsequenz aus steigenden Kosten in den vergangenen Jahren. Denn nicht nur für Verbraucher ist in den vergangenen Jahres vieles im Leben teurer geworden, das gleiche gilt für Krankenhäuser. Sei es gestiegene Personal oder wachsende Materialkosten. Der höhere Basisfallwert ist die logische Konsequenz.