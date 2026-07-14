Große Freude im Kindergarten Wunderland in Vachdorf: Die Einrichtung durfte sich über eine Spende in Höhe von 300 Euro freuen. Die stattliche Summe stammt aus dem Erlös eines gelungenen Public-Viewing-Abends, den die Sportvereinigung Vachdorf gemeinsam mit dem Karnevalsverein und dem Feuerwehrverein auf die Beine gestellt hatte. Mehr als 60 Fußballbegeisterte verfolgten auf einer großen Leinwand im Kulturhaus das erste Weltmeisterschaftsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Curaçao. Für die passende Stadionatmosphäre sorgten die engagierten Vereinsmitglieder, die ihre Gäste mit Bratwürsten, Pommes, Limonade und Fassbier versorgten.