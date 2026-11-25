Finanzierungslücke befürchtet

Die sogenannte Hochschulrahmenvereinbarung, über die seit Wochen diskutiert wird, sieht den Erhalt der zehn Hochschulstandorte im Freistaat vor - aber Geld fließt nicht mehr so üppig wie bisher. Sie sieht unter anderem vor, dass die Hochschulen von 2027 bis 2031 rund 3,1 Milliarden Euro vom Land erhalten. Die Steigerungsraten pro Jahr liegen zwischen 1,24 und 1,75 Prozent zum Vorjahr. Zum Vergleich: Ende 2025 war noch eine Steigerung um 3,5 Prozent festgelegt worden.