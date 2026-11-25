Erfurt (dpa/th) - Bei der seit Wochen umstrittenen Finanzierung der Thüringer Hochschulen deutet sich ein Kompromiss an. Die Hochschulen und Universitäten sollen bei der Zahlung der Pensionen für Hochschullehrer entlastet werden, kündigten Vertreter der Regierungskoalition aus CDU, Thüringen.Gerecht und SPD in Erfurt an. "Wir haben einen Einigungsdruck", sagte SPD-Fraktionschef Lutz Liebscher. Studierende, Gewerkschafter und Hochschulvertreter hatten Nachbesserungen bei den Zahlungen des Landes verlangt.