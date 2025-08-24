Das weitläufige Sportgelände des traditionsreichen Vereins mit seinen gepflegten Rasenflächen, schattenspendenden Bäumen und großzügigen Spielflächen ist seit Jahrzehnten ein Aushängeschild der Sportkultur in der Region. Doch die Pflege des Areals wurde in den letzten Jahren zunehmend zur Herausforderung. „Die Fläche ist groß, die Arbeit viel – und die Unterstützung durch die Kommune in Form von Arbeitskraft ist zurückgegangen“, erklärt ein Vertreter des Vorstands. „Deshalb mussten wir uns Gedanken machen, wie wir die Pflege des Geländes langfristig sichern können, ohne unsere Ressourcen vom eigentlichen Sportbetrieb abzuziehen.“ Nun wurde eine Lösung gefunden: Der Verein investiert in Mähroboter und die Wartung der eingebauten Beregnungsanlage. Das Gesamtvolumen der Maßnahmen beläuft sich auf rund 18.000 Euro. Möglich wurde dies dank einer großzügigen Unterstützung. Der Verein erhält vom Land Thüringen eine Zuwendung aus Lottomitteln in Höhe von 5.000 Euro. Die Stadt Kaltennordheim stellt außerdem 5.000 Euro bereit und 1.000 Euro werden über das Förderprogramm „Partner der Region“ der VR-Bank bereitgestellt. Die restlichen Mittel bringt der Verein durch Privatspenden auf.