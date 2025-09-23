Ohne die ehrenamtliche Arbeit in den Vereinen und anderen gemeinnützigen Organisationen wäre das kulturelle oder sportliche Leben, das soziale Miteinander in der Stadt Meiningen um einiges ärmer. Das weiß der Stadtrat und unterstützt deshalb seit Jahren Vereine und ihre Projekte auf Antrag mit finanziellen Zuschüssen. Im ersten Halbjahr reichte die Kommune schon 16.750 Euro dafür aus. Nun hatte der Jugend-, Sozial-, Kultur- und Sportausschuss (JSKS) über den zweiten Teilbetrag beraten. Insgesamt befürwortete das Gremium Anträge von 37 Vereinen, wie dessen Vorsitzender Dominik Strempel (SPD) am Montag in der Sitzung des Hauptausschusses informierte. Der hatte nun über die Vergabe zu befinden und bestätigte einstimmig den im JSKS erarbeiteten Vorschlag.