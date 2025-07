Ist das Kunst? Oder kann das weg? Diese Frage stellt sich angesichts der Vielzahl von Pannen bei der Abfuhr von Gelben Säcken in der Region erneut. Und nur wer die erste Frage mit „Ja“ beantworten kann, wird in den mit gelben Skulpturen verzierten Straßenzügen in Stadt und Land noch etwas Positives sehen können. Nur leider wird man damit den Preis bei „Schöner unsere Städte und Gemeinden“ nicht gewinnen können. Und daher gilt: Die Gelben Säcke müssen weg!