Gelb muss es schon sein. Das ist wichtig. Denn das ist die Farbe, die Sylvia Hamatschek sehr oft begleitet. „Ich liebe dieses Strahlen, das so richtig Freude auslöst, wie keine andere Farbe. Deshalb trage ich sie auch sehr gerne“, sagt sie. Und aus diesem Grund gehört diese fröhliche Farbe eben auch zu ihrem Portemonnaie. Seit 15 Jahren ist das nun schon so. Und schnell zu finden ist es somit auch in den unergründlichen Tiefen einer Damen-Handtasche. Allein der Farbwunsch macht es aber nicht unbedingt einfach, ein neues zu bekommen, wenn die aktuelle Version aus Altersgründen einmal ausgedient hat.