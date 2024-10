Zum Zeitpunkt des waghalsigen Manövers in der Nacht zum Sonntag habe sich kein weiteres Fahrzeug im Tunnel befunden, so die Polizei. Der Rennsteigtunnel im Thüringer Wald ist mit knapp acht Kilometer Länge Deutschlands längster Autobahntunnel. Die A71 verbindet Sangerhausen mit Schweinfurt in Bayern.