In Großbuchstaben steht „zu verkaufen“ über einem Bild, das die Außenansicht des Museums „Geißlerhaus“ in Neuhaus am Rennweg zeigt. Es ist das erste, das einem beim Blick auf Seite 19 der aktuellen Ausgabe des Stadtkuriers ins Auge sticht. In den sozialen Medien wird das Vorhaben der Stadt diskutiert und kritisiert. Wenig Beachtung wird dabei dem klein oder vielmehr dem kleiner Gedruckten auf besagter Seite des Amtsblattes zuteil. Dem, das deutlich macht, dass es nicht um einen gewöhnlichen Verkauf geht.