Im Siegestaumel der deutschen Gold-Rodler verriet Max Langenhan am späten Donnerstagabend eine witzige Episode. Am Morgen nach seinem Olympiasieg im Einsitzer hatte sich der neue Rodel-König aus Thüringen gerade ein „cooles“ Gratulationsvideo von Carmen und Robert Geiss angeschaut, als ihn eine unbekannte Nummer anrief. „Ich habe den Anruf so weggewischt. Aber es hat sich herausgestellt: Das war Friedrich Merz“, erzählte Langenhan launig nach dem Triumph mit der Teamstaffel.