Statt klassischer Weihnachtsfeier im Gerätehaus hieß es für die Jugendfeuerwehr Geismar in diesem Jahr: Action, Spaß und Gemeinschaft erleben. In der Vorweihnachtszeit unternahmen 13 Jungen und Mädchen der Jugendfeuerwehr gemeinsam mit ihren Jugendwarten einen Ausflug in die Jump-Fabrik nach Künzell. Dieser besondere Tag steht beispielhaft für die lebendige und erfolgreiche Nachwuchsarbeit der Freiwilligen Feuerwehr Geismar.