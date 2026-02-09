Einen prächtigen Karnevalumzug erlebten am Sonntag zahllose Karnevalisten in Geismar. Der Geismarer Karneval Club (GKC) hatte dabei wieder ganze Arbeit geleistet und einen grandiosen Zug auf die Beine gestellt. Über vierzig Gruppen und Bilder gab es zu erleben, wie sie überschwänglich feiernd über die Hauptstraße des Ortes zogen. Dicht gedrängt säumten unzählige Besucher die Bordsteine. Von überall her strömten sie herbei, das ganze Geisaer Amt schien Ausgang zu haben. Aber auch aus dem restlichen Ulstertal, dem Feldatal, dem Oechsetal bis hin zum Werratal und der hessischen Nachbarschaft waren Gäste gekommen, was den hohen Stellenwert des Geismarer Umzugs zeigt. GKC-Präsident Andreas Wagner und seine Mitstreiter konnten sich daher mächtig freuen über den großen Zuspruch und brachten dies natürlich auch wohlwollend zum Ausdruck.