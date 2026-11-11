Mit dem Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Michelshof Rhön“ beschäftigte sich der Geisaer Stadtrat. „Auf der Fläche gegenüber der Schule soll die Ferienanlage mit Naturressort und Erlebnishof entstehen“, sagte Bürgermeisterin Manuela Henkel (CDU). In der Mitte des Areals ist ein Natur-Schwimmteich mit rund 300 Quadratmetern Fläche vorgesehen. In einem Gemeinschaftsgebäude sollen eine Küche mit Speisebereich, Sanitäranlagen, Yogaraum, Sauna, Ruheraum und Seminarraum untergebracht werden. Ein Technikgebäude sowie sieben Ferienhäuser sind ebenfalls rund um den Teich angeordnet. Parkmöglichkeiten sollen an der Grundstücksgrenze geschaffen werden. Die Zufahrt soll direkt über die Setzelbacher Straße erfolgen. Im hinteren Bereich des Areals wird das Wohnhaus der Bauherrin inklusive Büro entstehen.