Ein Dorfgemeinschaftshaus, in dem auch die örtlichen Vereine ihr Domizil haben, gibt es in Geismar nicht. Im Ort stehen fünf kommunale Gebäude mit unterschiedlicher Nutzung, deren Zustand verschieden gut ist. „Wir wollen die stadteigenen Liegenschaften im Ort neu ordnen – Dinge entwickeln, andere aufgeben“, sagte Bürgermeisterin Manuela Henkel (CDU). Mit den Geismarern habe man darüber schon mehrmals gesprochen, Vereine und Anwohner wurden einbezogen. „Es ist immer gut, wenn man im Vorfeld darüber spricht“, so Henkel.