Die stets gut besuchte Wallfahrt des Altdekanats Geisa auf den Weiherberg bei Geismar am Pfingstmontag ist Tradition. In diesem Jahr kamen besonders viele Christen, weil das 80-jährige Bestehen der Maria-Hilf-Kapelle gefeiert wurde. Manch einer kam kilometerweit zu Fuß aus seinem Heimatort gelaufen, zum Beispiel die Gruppe aus dem Kohlbachtal. Auf den Bänken, die größtenteils in der Sonne standen, blieben an diesem Tag mit hochsommerlichem Wetter einige Plätze frei. Dafür waren die Schattenplätze im Wald begehrt. Viele hatten Stühle oder Decken als Sitzgelegenheiten mitgebracht.