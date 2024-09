Rund 100 Gäste, das ist die erfreuliche Bilanz für den neuen Geisenhimmelverein in Benshausen während des ersten offenen Bauden-Wochenendes unter seiner Regie. Sowohl am vergangenen Samstag, als auch am Sonntag empfing das Hüttenteam Wanderer, Radfahrer, Einheimische, Touristen und auch Reiter bei herrlichstem Wetter auf eine Rast. Und das, ohne groß für diesen Premierentermin geworben zu haben, so der Vereinsvorsitzende Matthias Kohl. „Innerhalb der Vereine und damit auch innerhalb Benshausens ging unser Vorhaben, erstmals wieder als Einkehr zu öffnen, schnell um wie ein Lauffeuer“, sagte er. Dafür hatte sich der Verein extra den Termin im Spätsommer, direkt nach der Kirmes im Ort am Wochenende zuvor zum Ziel gesetzt. Die Rechnung ging auf. Sowohl der Sommer zeigte sich von seiner besten Seite, als auch die Gäste, die überwiegend nicht zufällig an diesem idyllischen Fleckchen einkehrten.