Weit und breit ist das Hüttenmusikantentreffen, das einst vor drei Jahrzehnten in Suhl seine Premiere feierte, das wohl einzige seiner Art. Für Freunde volkstümlicher, zünftiger und vor allem handgemachter Musik ist der erste Sonntag im August deshalb ein fester Termin. Wieder kann Jahn Görting den Gästen des Geisenhimmels einen bunten Reigen hiesiger und von weiter her angereisten Musikern präsentieren, die zum Mitsingen und zum Schunkeln einladen. Mit dabei in diesem Jahr wieder das Dolmar-Echo und die Moselanos. Auch Udo und Janis sind nach einer Pause wieder mit von der Partie. Ebenso steht Klaus Müller auf der Geisenhimmel-Bühne, der Jodelkönigin Petra Hofmann mitbringt. Löffel-Micha hat sich angekündigt und sicher wird auch das Trio „Bergkristall“ zu hören sein.