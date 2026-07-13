Das „Haus der Vereine“ in Geisa ist noch nicht alt. 2017 wurde der Neubau nahe der Ulster fertiggestellt – als Ersatz für ein marodes Vorgängergebäude. Dieses war 1912 als Gästehaus des gegenüberliegenden Gasthauses „Linde“ als damals kostengünstiger Bau errichtet worden. Im Laufe der Jahre wurde das Haus unter anderem schon als Post, Berufsschule und Kinderkrippe genutzt, zuletzt als „Haus der Vereine“ und Musikschul-Domizil.