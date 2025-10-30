Der Heimatbegriff wird heute kontrovers diskutiert. Eine konservative Auffassung sieht Heimat als feste, unveränderliche Kultur. Dem gegenüber steht ein Verständnis von Heimat als Gefühl von Vertrautheit und Kontinuität der Veränderung. Das 14. Geisaer Schlossgespräch widmete sich den Fragen, was Heimat ist, wie sie entsteht und welche Bedeutung sie für ein Land, eine Region und den Einzelnen haben kann.