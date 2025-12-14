Einen, wie bei der Ankündigung versprochen, magischen Adventszauber konnten viele Besucher am Samstag und Sonntag rund um das Geisaer Schloss erleben. Die IG „Wir für Geisa“ und die Stadt Geisa hatten das Event gemeinsam mit Vereinen, Unternehmen, Sponsoren und vielen Helfern seit Wochen vorbereitet. Organisator Peter Kling und Geisas Ortsteilbürgermeisterin Angela Zimmermann (Bund Geisaer Amt) hatten bereits im Vorfeld ihre Freude darüber geäußert, dass alle örtlichen Vereine sich aktiv einbrachten.