Rund 80 aktive Feuerleute waren der Einladung gefolgt und nahmen an der Zusammenkunft mit Wahlen teil. Geisas Bürgermeisterin Manuela Henkel (CDU) begrüßte die Anwesenden und würdigte die engagierte Arbeit der acht Feuerwehren der Stadt, die ihre Standorte in Geisa sowie in Borsch, Geismar, Spahl, Ketten, Bremen, Wiesenfeld und Otzbach haben. „Aktuell sind 208 aktive Feuerwehrkameradinnen und -kameraden in unserer Kommune in den Einsatzabteilungen engagiert – ein beeindruckendes verantwortliches Zeichen“, sagte Manuela Henkel.