Yvonne Kunzendorf schilderte mit Begeisterung ihren Weg zur Malerei. Die Künstlerin aus Geisa, die einst in der Schule durch ihr Talent im Kunstunterricht auffiel, hatte nach langer Zeit im Keller begonnen, wieder zu malen. Mit Unterstützung ihres Mannes, der ihr eine Staffelei schenkte und die Rahmen für ihre Werke baut, entwickelte sie einen einzigartigen Stil. Ihre Werke – von bezaubernden Porträts ihrer Kinder über Auftragsarbeiten für Freunde bis hin zu großformatigen Pop-Art-Motiven wie Bugs Bunny – beeindrucken durch Kreativität und Leidenschaft. Kunzendorf zeigte auch ihr Gemälde der 1603 verstorbenen Queen Elisabeth I. und erklärte die symbolische Bedeutung der dargestellten Elemente, die tief in der Geschichte und Rolle der Frau in der damaligen Zeit verwurzelt sind. In den vergangenen Jahren widmete sich Yvonne Kunzendorf intensiver der Malerei und sprüht vor Ideen, die sie am liebsten jede Woche auf eine neue Leinwand bringen möchte. Sie plant, ihrer Leidenschaft künftig noch mehr Raum zu geben.