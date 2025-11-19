Zur Geisaer Stadtratssitzung am Dienstagabend wurde kurzfristig ein zusätzlicher Tagesordnungspunkt aufgenommen. Bürgermeisterin Manuela Henkel (CDU) nahm an Aussprache und Abstimmung zu diesem Punkt wegen Befangenheit nicht teil und setzte sich auf einen der Besucherstühle. Beigeordnete Simone Kleinstück (CDU) erklärte, der Stadtrat sehe sich veranlasst, zu einem aktuellen Vorfall öffentlich Stellung zu nehmen. „Uns ist ein anonymes Schreiben bekannt geworden, das mehrfach postalisch und per WhatsApp in Umlauf gebracht wurde und in dem die Bürgermeisterin sowie ihre Familie in herabwürdigender und beleidigender Weise angegriffen werden“, sagte sie. Hierbei werde auch der Stadtrat und dessen Arbeit infage gestellt sowie Firmen und weitere Personen namentlich erwähnt.