Die Nachfrage war in diesem Jahr so groß, dass die Stadt Geisa gleich zwei Termine für die Seniorenfahrt organisierte. Am 7. und spontan dann auch am 8. September ging es in das Freilichtmuseum Hohenfelden und in die Thüringer Landeshauptstadt Erfurt. Insgesamt mehr als 120 Senioren nutzten nach Angaben aus der Stadtverwaltung die Gelegenheit, gemeinsam mit Bürgermeisterin Manuela Henkel (CDU) sowie der Tourismusbeauftragten Alexandra Höbler die Geschichte, Kultur und Natur Thüringens zu entdecken.